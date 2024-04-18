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США направят часть пакета военной помощи Украине на свои нужды

Политолог Прокофьева: из пакета помощи Украины США направят $23 млрд на свой ВПК

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РИА «Новости»

Новый пакет военной помощи Украине предусматривает, что часть выделенных на эти цели средств США направят на свой военно-промышленный комплекс, напомнила политолог, член экспертного клуба «Дигория» Мария Прокофьева. В свете этого намерения Вашингтона неуместно называть пакетом помощи Украине, заявила она в беседе с телеканалом «360».

Из документа следует, что всего из $60 млрд США направят $23 млрд на восстановление запаса собственных вооружений.

«Они, конечно, подают это под соусом, что вот мы сейчас восстановим эти запасы, потом передадим их Украине. Но это очень туманная перспектива», — считает Прокофьева.

Если не учитывать этот фактор, то помощь, выделенная Израилю, кажется в разы меньше, однако в этом случае все средства идут целенаправленно на израильскую военную инфраструктуру, подчеркнула политолог.

Законопроект еще не утвержден, и единственный фактор, который может этому помешать – это остра стадия внутрипартийной борьбы, заключила эксперт.

Напомним, всего, по представленному конгрессом США законопроекту, Вашингтон выделит $95 млрд своим союзникам в Израиле и Индо-Тихоокеанском регионе и Украине. Киеву предлагается направить $61 млрд и ракеты ATACMS с дальностью поражения до 300 км, подробности – в материале «Газеты.Ru».

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее назвал условие для выделения военной помощи Украине.

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