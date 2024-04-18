В МИД РФ пообещали не церемониться, если Запад конфискует активы

Россия не собирается церемониться в случае, если Запад конфискует российские активы, при этом конкретные действия Москвы в ответ на такой шаг западных стран заранее раскрыты не будут, РФ намерена руководствоваться принципом взаимности. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в рамках брифинга, ее слова приводит ТАСС.

«В случае конфискации активов Россия будет руководствоваться принципом взаимности в международных отношениях, предусматривающим неотъемлемое право на ответные меры… Раскрывать это все не собираемся, но действия будут решительными, церемониться никто не собирается», — подчеркнула она.

До этого страны G7 в очередной раз подтвердили заморозку российских денежных активов за рубежом и заявили, что продолжат изучение возможностей по их использованию. Страны «семерки» вновь заявили, что хранящиеся в их юрисдикциях российские активы заморожены, а работа «над всеми возможными путями [их] использования для поддержки Украины» будет продолжена.

15 апреля сообщалось, что Британия вряд ли пойдет на конфискацию российских активов. Такому решению препятствуют два ключевых фактора — отсутствие на это законных оснований и понимание, что замороженные активы РФ могут стать полезным инструментом в будущих мирных переговорах.

Ранее Нидерланды призвали Евросоюз ускорить процесс передачи финактивов РФ Украине.