Нидерланды призвали Евросоюз ускорить процесс передачи финактивов РФ Украине

Власти Нидерландов призвали как можно быстрее принять решение на уровне Евросоюза о передаче Украине доходов от замороженных финансовых активов Центробанка России. Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов страны.
«В ЕС мы ищем способы применить непредвиденные прибыли на благо Украины», — отмечается в заявлении.
В нидерландском минфине поприветствовали возможность оперативного освоения и предоставления материальных средств Киеву, так как текущая ситуация в республике вызывает беспокойство. В ведомстве посчитали важным проанализировать юридические и финансовые аспекты выделения заблокированных активов российского финрегулятора на помощь Украине.
«Мы находимся в тесном контакте с международными партнерами по данному вопросу», — заключается в пресс-релизе.
В июле еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс посчитал, что в Европе заморожено €207 млрд российских активов.
Ранее сообщалось, что Бельгия и Нидерланды передадут Киеву корабли для поиска мин.