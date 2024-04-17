Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Нидерланды призвали Евросоюз ускорить процесс передачи финактивов РФ Украине

Минфин Нидерландов: ЕС изучает возможности передачи Киеву активов Банка России

close
100%
Unsplash

Власти Нидерландов призвали как можно быстрее принять решение на уровне Евросоюза о передаче Украине доходов от замороженных финансовых активов Центробанка России. Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов страны.

«В ЕС мы ищем способы применить непредвиденные прибыли на благо Украины», — отмечается в заявлении.

В нидерландском минфине поприветствовали возможность оперативного освоения и предоставления материальных средств Киеву, так как текущая ситуация в республике вызывает беспокойство. В ведомстве посчитали важным проанализировать юридические и финансовые аспекты выделения заблокированных активов российского финрегулятора на помощь Украине.

«Мы находимся в тесном контакте с международными партнерами по данному вопросу», — заключается в пресс-релизе.

В июле еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс посчитал, что в Европе заморожено €207 млрд российских активов.

Ранее сообщалось, что Бельгия и Нидерланды передадут Киеву корабли для поиска мин.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами