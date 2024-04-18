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В Кремле отреагировали на возможную помощь Украине от США

Песков: новый пакет помощи Украине от США не повлияет на ситуацию на фронте

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Jacquelyn Martin/AP

В Кремле считают, что возможное выделение нового пакета военной помощи Украине от Соединенных Штатов в размере $60 млрд слабо отразится на ситуации в зоне СВО. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это не способно каким-то образом повлиять на исход развития ситуации на фронте. Все специалисты, да и околоспециалисты сейчас невооруженным глазом фиксируют ситуацию на фронте, которая далеко неблагоприятна для украинской стороны. Поэтому ничего это изменить не сможет», — сказал официальный представитель Кремля.

18 апреля палата представителей конгресса представила законопроект о новом пакете помощи на $95 млрд союзникам США в Израиле и Индо-Тихоокеанском регионе, а также Украине. Пакет разделен на три части, по каждой из которых будет отдельное голосование в ближайшие выходные. Украине конгрессмены предложили выделить $61 млрд и ракеты ATACMS с дальностью поражения до 300 км. Подробнее о законопроекте — в материале «Газеты.Ru».

Ранее власти Чехии оценили вероятность выделения конгрессом США пакета помощи Украине.

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