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В Германии заявили, что Украина стоит «спиной к стене», находясь на пути к поражению

Экс-советник Меркель Хойсген: Украина стоит «спиной к стене», идет к поражению

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Efrem Lukatsky/AP

Глава Мюнхенской конференции по безопасности, бывший советник Ангелы Меркель Кристоф Хойсген заявил, что Украина «стоит спиной к стене», ее положение говорит о скором поражении Киева. Его слова приводит немецкий телеканал NTV.

«(Вооруженные силы Украины. – прим. ред.) больше не могут противостоять этим массированным, продолжающимся атакам России, особенно на инфраструктуру», — подчеркнул он, отметив, что Украина стоит «спиной к стене».

По словам Хойсгена, страны ЕС в настоящее время не могут справиться с поставками и производством боеприпасов для ВСУ. Если США перестанут быть сторонником Украины, отметил он, «Европа не сможет ее заменить».

До этого палата представителей конгресса представила законопроект о новом пакете помощи на $95 млрд союзникам США в Израиле и Индо-Тихоокеанском регионе, а также Украине. Пакет разделен на три части, по каждой из которых будет отдельное голосование в ближайшие выходные. Украине конгрессмены предложили выделить $61 млрд и ракеты ATACMS с дальностью поражения до 300 км.

Ранее сообщалось, что украинские военные опасаются обрушения фронта уже этим летом.

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