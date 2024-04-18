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Россия потребовала от Армении разъяснений по договоренностям с США и ЕС

Захарова: РФ ждет от Армении реакции на данные о договоренностях с США и ЕС

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Petrov Sergey/Global Look Press

Россия ждет от Армении четкой реакции и дезавуирования в связи с информацией о военно-политических договоренностях с США и Европейским союзом на встрече в Брюсселе 5 апреля. Об этом заявила на брифинге официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова.

По ее словам, российская сторона не будет удивлена, если выяснится, что планы предполагающие замену базы РФ и пограничников специалистами стран Запада, а также переориентацию критически важной инфраструктуры Армении на самом деле навязывали Еревану в ходе встречи в Брюсселе.

Дипломат добавила, что западные страны, какие бы красивые слова их политики ни говорили, стремятся рассорить соседей на Южном Кавказе, а Армении отводят лишь роль инструмента для разжигания нового большого пожара в регионе.

5 апреля сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился в Брюсселе с госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

В тот же день стало известно, что ЕС пообещал выделить Армении €270 млн в течение четырех лет, а США — $65 млн.

11 апреля вице-премьер Армении Мгер Григорян заявлял, что сотрудничество Армении с Соединенными Штатами и Евросоюзом не идет в ущерб отношениям Еревана с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), оно не направлено против организации.

Ранее МИД России раскритиковал переговоры Армении с ЕС и США.

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