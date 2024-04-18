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В МИД подтвердили, что Гросси планирует в скором времени посетить Россию

Захарова анонсировала возможный визит Гросси в Россию в конце мая

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси планирует в конце мая 2024 года посетить Россию, где запланированы межведомственные консультации и его визит на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). С таким анонсом выступила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, чьи слова передает ТАСС.

«Не исключаем, что она может состояться в конце мая», — сказала дипломат.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что контакты президента РФ Владимира Путина и гендиректора МАГАТЭ не исключены.

В феврале Гросси посетил ЗАЭС. Он прибыл на территорию ЗАЭС в сопровождении сотрудников агентства и представителей Минобороны Российской Федерации. Целью этого визита стало содействие обеспечению защиты станции и предотвращению радиологической аварии.

Ранее Гросси заявил, что Путин в полной мере осведомлен положением дел на ЗАЭС.

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