В МИД подтвердили, что Гросси планирует в скором времени посетить Россию

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси планирует в конце мая 2024 года посетить Россию, где запланированы межведомственные консультации и его визит на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). С таким анонсом выступила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, чьи слова передает ТАСС.

«Не исключаем, что она может состояться в конце мая», — сказала дипломат.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что контакты президента РФ Владимира Путина и гендиректора МАГАТЭ не исключены.

В феврале Гросси посетил ЗАЭС. Он прибыл на территорию ЗАЭС в сопровождении сотрудников агентства и представителей Минобороны Российской Федерации. Целью этого визита стало содействие обеспечению защиты станции и предотвращению радиологической аварии.

Ранее Гросси заявил, что Путин в полной мере осведомлен положением дел на ЗАЭС.