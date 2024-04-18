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Беспилотник упал в Калужской области

Шапша: обломки беспилотника самолетного типа обнаружили в Калужской области

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Shutterstock

В Кировском районе Калужской области обнаружены обломки беспилотного летательного аппарата самолетного типа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

По его словам, в настоящее время на месте обнаружения дрона работает оперативная группа.

Накануне сообщалось, что на территории Калужской области нашли беспилотный метеозонд-шар, начиненный взрывчаткой.

В тот же день в Спас-Деменском районе Калужской области средства противовоздушной обороны нейтрализовали беспилотник. Никто не пострадал.

В ночь на 17 марта Шапша заявил, что российские системы ПВО ликвидировали три беспилотника Вооруженных сил Украины самолетного типа в Кировском районе Калужской области. Тогда также никто не пострадал. Разрушений инфраструктуры не было зафиксировано.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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