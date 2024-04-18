В МИД РФ отреагировали на передачу НАТО французского авианосца

Тот факт, что Франция передала свой авианосец «Шарль де Голль» под командование НАТО, говорит о продолжающемся размывании суверенитета республики, заявила на брифинге официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Дипломата цитирует РИА Новости.

«Разумеется, подобное решение — это суверенное право французского руководства, Однако, как представляется, это еще одно наглядное свидетельство неуклонного размывания национального суверенитета Франции», — сказала Захарова.

Представитель российского МИД заметила, что передача авианосца — первый случай в истории Франции, когда республика отдала альянсу один из ключевых элементов морской составляющей сил ядерного сдерживания.

О том, что Париж решил передать корабль «Шарль де Голль» НАТО, стало известно 11 апреля. При этом вице-адмирал Франции Дидье Малетер подчеркнул, что подобная временная передача судна под командование НАТО не означает потерю Францией своей стратегической автономии, поскольку судно в любой момент может быть возвращено под национальное командование.

Ранее Захарова заявила, что Россия готова к любому развитию событий с НАТО в связи с возможной отправкой западных войск на Украину.