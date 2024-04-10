Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД России предупредили Баку и Ереван о грязной игре Запада

Захарова: Запад начинает грязную игру для дестабилизации между Баку и Ереваном

close
100%
Shutterstock/esfera

Россия призывает Азербайджан и Армению снизить накал воинственной риторики, а также предупреждает об опасной роли Запада, который сейчас начинает грязнейшую игру для дестабилизации ситуации в регионе. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, взаимные претензии и территориальные споры между сторонами должны быть урегулированы исключительно политико-дипломатическими методами.

«Мы призываем Баку и Ереван проявить максимальную сдержанность и снизить накал воинственной риторики», — сказала Захарова.

Она также добавила, что вовлеченность Европейского союза в армяно-азербайджанский диалог является не посредничеством, а попыткой дестабилизации ситуации в регионе.

7 апреля глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что мирный договор между Ереваном и Баку не могут подписать, так как не достигли согласия по двум важным пунктам документа.

9 апреля экс-советник государственного департамента США, аналитик Джеймс Карден заявил, что Вашингтону ради устойчивого развития Армении необходимо прекратить вмешательство в дела на Южном Кавказе.

10 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал Армению близким партнером и союзником России.

Ранее МИД России раскритиковал переговоры Армении с ЕС и США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами