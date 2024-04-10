В МИД России предупредили Баку и Ереван о грязной игре Запада

Россия призывает Азербайджан и Армению снизить накал воинственной риторики, а также предупреждает об опасной роли Запада, который сейчас начинает грязнейшую игру для дестабилизации ситуации в регионе. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, взаимные претензии и территориальные споры между сторонами должны быть урегулированы исключительно политико-дипломатическими методами.

«Мы призываем Баку и Ереван проявить максимальную сдержанность и снизить накал воинственной риторики», — сказала Захарова.

Она также добавила, что вовлеченность Европейского союза в армяно-азербайджанский диалог является не посредничеством, а попыткой дестабилизации ситуации в регионе.

7 апреля глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что мирный договор между Ереваном и Баку не могут подписать, так как не достигли согласия по двум важным пунктам документа.

9 апреля экс-советник государственного департамента США, аналитик Джеймс Карден заявил, что Вашингтону ради устойчивого развития Армении необходимо прекратить вмешательство в дела на Южном Кавказе.

10 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал Армению близким партнером и союзником России.

Ранее МИД России раскритиковал переговоры Армении с ЕС и США.