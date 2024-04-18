Политолог сообщил о конце эпохи неприкосновенности Израиля

Иран своим ответом Израилю на обстрел иранского консульства в Дамаске показал, что эпоха неприкосновенности Израиля закончилась. Об этом заявил политолог Сергей Михеев в беседе с РИА Новости.

«С политической точи зрения Иран показал, что эпоха неприкосновенности Израиля подошла к концу. Мне кажется, что Израиль и союзники в легком шоке, что Иран ударил непосредственно по территории Израиля, потому что раньше никто себе этого не позволял», — подчеркнул эксперт, отметив, что конечной целью Израиля в рамках провокаций Ирана состоит в том, чтобы втянуть Тегеран в крупное противостояние в регионе.

Кроме того, по мнению Михеева, Иран фактически показал стратегическую слабость Израиля и США, поскольку сам Израиль признает, что девять из запущенных Тегерном ракет все же достигли своих целей. «Это означает, что ни собственное ПВО, ни помощь союзников не может обеспечить стопроцентную безопасность», — отметил политолог.

До этого американский телеканал ABC сообщал, что Израиль, скорее всего, не нанесет ответных ударов по Ирану до иудейского праздника Песах.

По словам собеседника телеканала, израильская сторона вряд ли предпримет какие-либо активные действия до праздника, который начнется вечером 22 апреля и продлится до 30 апреля. При этом чиновник подчеркнул, что ситуация может измениться в любой момент.

Вечером 13 апреля Иран запустил десятки беспилотников и ракет в сторону Израиля в ответ на уничтожение здания иранского консульства в Сирии 1 апреля. Атака длилась около пяти часов. В Израиле заявили, что сбили 99% выпущенных в его сторону ракет и дронов.

Ранее Евросоюз осудил Иран за атаку на Израиль и пообещал ввести новые санкции.