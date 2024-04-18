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Евросоюз осудил Иран за атаку на Израиль и пообещал ввести новые санкции

ЕС введет против Ирана новые санкции, связанные с беспилотниками и ракетами

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Yves Herman/Reuters

Евросоюз осуждает атаку Ирана на Израиль и введет против исламской республики новые санкции, связанные с использованием им беспилотных летательных аппаратов и ракет. Об этом говорится в итоговом заявлении неформального саммита глав и правительств ЕС в Брюсселе, где обсуждались проблемы Украины и Ближнего Востока, сообщает ТАСС.

В заявлении Евросовет призвал Иран «прекратить все атаки», а все стороны конфликта — «проявить максимальную сдержанность» и воздержаться от любых действий, способных обострить ситуацию.

Участники саммита подчеркнули, что Евросоюз «решительно осуждает атаку Ирана на Израиль и выражает полную солидарность с народом Израиля». Кроме того, они заявили о намерении ввести против Ирана новые санкции, «связанные с беспилотниками и ракетами».

В ночь на 14 апреля Иран атаковал Израиль в ответ на удар по иранскому консульству в сирийском Дамаске. За пятичасовую атаку Исламская Республика выпустила в направлении Израиля 185 беспилотников, 30 крылатых ракет и 120 баллистических ракет.

В чем причины многолетней вражды Ирана и Израиля и приведет ли конфликт в большой войне — читайте в материале «Газеты.Ру».

Ранее Нетаньяху ответил на призывы к сдержанности в ответ на атаку Ирана.

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Удар Ирана по Израилю
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