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Илон Маск прокомментировал статью о возможном поражении Украины

Илон Маск заявил, что предсказывал поражение Украины

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Kirsty Wigglesworth/Reuters

Генеральный директор компаний SpaceX и Tesla Илон Маск прокомментировал статью издания Politico о том, что Украина движется к поражению. Свою реакцию миллиардер оставил под постом одного из пользователей соцсети X, опубликовавшем отрывки двух статей издания.

«Я это предсказал,» — написал Маск.

Если раньше Politico писало, что «Украина побеждает», то теперь — «Украина движется к поражению».

В новой статье издания говорится, что на фоне острого дефицита боеприпасов в Вооруженных силах Украины линия фронта может рухнуть уже этим летом. Если ситуация не изменится, Украина как государство останется в прошлом, написал автор статьи.

В начале апреля Маск назвал реальной проблемой, что Соединенные Штаты не рассматривают варианты завершения кризиса на Украине, выступая с идеей «вечной войны». Такую точку зрения он высказал в ответ на пост о выступлении лидера демократического большинства в сенате США Чака Шумера в вопросе дальнейшей поддержки Украины.

Ранее американский журналист заявил, что Илон Маск периодически переходит в «режим демона».

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