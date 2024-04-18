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В Германии сообщили о крупном провале Шольца в Китае

Tagesschau: канцлер ФРГ Шольц провалил переговоры по Украине в Китае

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Kay Nietfeld/Pool via Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц в рамках своего визита в Китай не смог убедить председателя КНР Си Цзиньпина участвовать в конференции по Украине в Швейцарии, в этой связи переговоры лидеров для главы немецкого кабмина закончились безрезультатно. С таким мнением выступил портал Tagesschau в видеосюжете.

«Канцлер не смог достичь своей цели побудить Китай принять участие в мирной конференции в Швейцарии в ближайшие месяцы… Переговоры по Украине и Ближнему Востоку не закончились особыми успехами. Для Шольца… Китай остается влиятельным, но трудным партнером по переговорам», — подчеркивается в сообщении.

До этого официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявлял, что Китай считает, что переговоры являются единственным путем разрешения украинского кризиса. КНР полагает, что любой конфликт в конечном итоге должен быть решен путем дипломатии и политических переговоров, подчеркнул дипломат. Единственный выход из украинского кризиса также находится за столом переговоров, добавил он.

16 апреля председатель Китая Си Цзиньпин на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что КНР выступает за созыв мирной конференции по урегулированию украинского кризиса, признанной как Россией, так и Украиной.

Ранее Шольц попросил Си Цзиньпина оказать влияние на Россию.

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