Глава Палестины отклонил просьбу США отложить голосование о членстве в ООН

Палестинский президент Махмуд Аббас отклонил просьбу Вашингтона не ставить перед Советом Безопасности ООН вопрос о принятии Палестины в полноправные члены всемирной организации. Об этом со ссылкой на американских, палестинских и израильских чиновников сообщает портал Axios.

По их словам, в течение последних двух недель администрация Байдена оказывала давление на Аббаса и его помощников, чтобы те отказались от получения Палестиной статуса полноправного участника ООН. В Вашингтоне ясно дали понять, что действующие законы США вынудят американскую администрацию наложить вето на такую ​​резолюцию ООН или вообще отказаться от финансирования всемирной организации.

Однако Аббас категорически отверг давление США, и Палестина обязательно будет ставить в ООН вопрос о полноправном членстве.

До этого Китай призвал Израиль отказаться от военной операции в палестинском Рафахе.

Ранее премьер-министр Испании заявил о готовности в ЕС признать Палестину.