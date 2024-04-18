Россия призвала ООН к введению санкций против Израиля

Россия призвала Совбез ООН к введению санкций против Израиля. Об этом заявил постпред ООН при всемирной организации Василий Небензя, сообщает RT.

«Еще раз напоминаем: невыполнение обязательных к выполнению резолюций Совета безопасности должно вести к введению санкций против нарушителей. Мы считаем, что Совет должен рассмотреть этот вопрос безотлагательно», — сказал Небензя.

Постпред России напомнил, что содержащая требования о прекращении огня в секторе Газа на период месяца Рамадан резолюция Совбеза ООН №2728 не выполнена израильской стороной.

25 марта Совет Безопасности ООН принял резолюцию о прекращении огня в Газе в месяц Рамадан.

В принятом документе три пункта. Первый содержит требование немедленного прекращения огня в период месяца Рамадан, которое будут соблюдать все стороны конфликта. Второй пункт говорит о немедленном и безусловном освобождении всех заложников с обеспечением к ним гуманитарного доступа для удовлетворения медицинских и прочих нужд. Третий пункт подчеркивает срочную необходимость увеличения потока гуманитарной помощи в Газу, ликвидацию препятствий для ее предоставления и усиление защиты гражданского населения на всей территории Газы.

Ранее в США заявили, что Израиль не нарушает гуманитарное право в Газе.