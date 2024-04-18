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«Новые люди» поглотили «Партию роста»

ТАСС: «Партия Роста» 19 апреля войдет в состав «Новых людей»

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Российская «Партия Роста» 19 апреля войдет в состав «Новых людей». Об этом сообщает ТАСС.

Пока не известно, какую роль в партии после слияния станет играть лидер «Партии Роста» Борис Титов, при этом, по слова представителей «Новых людей», «по уставу, должности первого заместителя председателя партии у «Новых людей» нет».

О планируемом слиянии партия было объявлено 24 декабря 2023 года.

Соглашение подписали председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев и глава Партии роста Борис Титов. Общим кандидатом стал вице-спикер Государственной думы Владислав Даванков.

«Наш союз уже показал свою эффективность. Вместе мы провели успешные региональные кампании. И сегодня «Новые люди» официально объединяются с Партией роста», — заявил Нечаев.

Также «Новые люди» и «Партия роста» выдвинули единого кандидата в президенты.

Ранее лидер партии «Новые люди» заявил, что эта партия не является оппозиционной.

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