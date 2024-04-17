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Собянин прокомментировал отставку заммэра Москвы Бочкарева

Собянин: заммэра Москвы Бочкарев переходит на другую работу

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Евгений Биятов/РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал отставку своего заместителя по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Собянина, Бочкарев переходит на другую работу. Мэр Москвы добавил, что его заместитель 13 лет занимался вопросами строительства в столице, а под его руководством были возведены станции метро, дороги, школы и другие социально значимые учреждения.

«Андрей Юрьевич внес огромный вклад в развитие города. Пожелаю ему успеха на новом месте», — написал Собянин.

17 апреля в московском правительстве произошли кадровые перестановки — соответствующие документы подписал мэр Москвы.

В среду днем стало известно, что заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев освобожден от должности по собственному желанию.

Бочкарев в декабре 2020 года был назначен заместителем мэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства. До этого он руководил Департаментом строительства столицы.

Ранее Владимир Путин сменил посла России в Румынии.

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