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Экс-разведчик США заявил, что Вашингтон скоро полностью оставит Украину

Экс-разведчик США Риттер: Вашингтон в скором времени бросит Украину

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Pavel Kashaev/Global Look Press

Экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что Запад использует Украину как инструмент борьбы против России, сейчас Соединенные Штаты готовы избавиться от этого инструмента. Своим мнением он поделился в интервью YouTube – каналу Reporterfy Media & Travel.

«Как и любой другой инструмент, мы используем ее (Украину. — прим. ред.), пока он не сломается, а потом бросим ее. На данный момент мы находимся в процессе наблюдения за тем, как от разрушенной Украины избавляются», — подчеркнул Риттер.

По мнению бывшего американского разведчика, США изначально стремились «переманить» на свою сторону для борьбы против РФ. В этой связи Запад обманывал Киев словами об интеграции в ЕС и НАТО.

До этого Риттер сообщал, что военный конфликт на Украине подходит к концу и вряд ли продлится еще один год. По словам Риттера, длящийся с 2022 года конфликт близится к финалу, и он не верит, что боевые действия могут продлиться еще год. Обоснованием для такого прогноза Риттер указал наращивание военной мощи армии России при одновременном снижении боеспособности и сокращении резервов у армии Украины.

Ранее в США заявили о быстром уничтожении предоставленной ВСУ техники.

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