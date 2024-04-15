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В США заявили о быстром уничтожении предоставленной ВСУ техники

Риттер: Россия быстро уничтожит предоставленную Киеву систему ПВО Patriot

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Sofiia Gatilova/Reuters

Россия быстро уничтожит новую систему ПВО Patriot, которую Украине предоставила Германия. Об этом сообщил бывший американский разведчик Скотт Риттер на своей странице в социальной сети X.

Экс-премьер Швеции Карл Бильдт, который в настоящий момент занимает должность сопредседателя Европейского совета по международным отношениям, похвалил ФРГ за предоставление Украине новой техники и призвал другие государства последовать этому примеру.

«Нужно найти замену потерянному вчера IRIS-T. Ожидаемая продолжительность жизни новой системы Patriot меньше недели. Продолжайте в том же духе!» — ответил на его публикацию Риттер.

До этого Скотт Риттер заявлял, что Вооруженные силы Российской Федерации нанесли огромный ущерб системе противовоздушной обороны Украины, в результате чего российская армия получила возможность беспрепятственно использовать планирующие авиабомбы.

Ранее Минобороны ФРГ пообещало отправить Украине еще одну систему ПВО Patriot.

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