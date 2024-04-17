Британский эксперт рассказал о резервах ВСУ под Часовым Яром

Британский эксперт Александр Меркурис заявил, что для Вооруженных сил Украины (ВСУ) сложилась критическая ситуация под населенным пунктом Часов Яр, в этой связи Киев перебрасывает туда резервы с других направлений фронта. Своим мнением он поделился на своем YouTube – канале.

«Они (украинское командование. – прим. ред.) направляют оперативные резервы из Купянска и его окрестностей в Часов Яр, чтобы попытаться сдержать натиск российской армии», — подчеркнул он.

По его словам, для ВСУ на упомянутом участке «наступил кризис».

До этого генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Сергей Кривонос заявил, что российская артиллерия работает почти круглые сутки в районе города Часов Яр в Донецкой народной республике (ДНР).

Отставной генерал назвал ситуацию для ВСУ «очень тяжелой». По его словам, украинские бойцы, прошедшие Артемовск и Авдеевку, говорят, что бои под этим населенным пунктом намного ожесточеннее. Вместе с тем Кривонос отметил, что ситуация для украинской армии вокруг Часова Яра катастрофическая. Он добавил, что военные ВСУ жалуются на нехватку людей и оружия.

Ранее британский эксперт узнал об отказе ряда бригад ВСУ подчиняться новому главкому.