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У главы МИД Украины появились вопросы к Кэмерону после помощи Израилю

Кулеба заявил, что у Киева есть вопросы к Лондону после помощи Израилю

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Global Look Press

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у него возникли вопросы к британскому коллеге Дэвиду Кэмерону после того, как Британия помогла Израилю отразить атаку Ирана. Его слова приводит радиостанция LBC.

«Когда я увидел, что произошло с иранской атакой на Израиль... У меня появились новые вопросы», — сказал глава МИД Украины.

Кулеба подчеркнул, что с нетерпением ждет предстоящих встреч, в том числе с Дэвидом Кэмероном, которая должна состояться на этой неделе, чтобы провести «открытые дискуссии».

До этого Кэмерон заявил, что Великобритания не оказывает Украине прямую поддержку по борьбе с беспилотными летательными аппаратами, как ВВС королевства поступили во время иранской атаки на Израиль из-за риска эскалации конфликта.

По его словам, вмешательство Британии в данном контексте может привести к широкомасштабной войне в Европе, другими словами это будет прямое вступление войск НАТО в бой с силами РФ.

Ранее Кулеба предрек разрушение экономики Украины в случае отсутствия поставок ПВО.

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