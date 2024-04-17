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Кулеба предрек разрушение экономики Украины в случае отсутствия поставок ПВО

Глава МИД Кулеба: экономика Украины будет разрушена без поставок систем ПВО

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Global Look Press

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что если Запад не передаст Киеву системы противовоздушной обороны, то украинская экономика будет разрушена. Об этом пишет РИА Новости.

«Если мы не получим системы (ПВО), наша экономика будет разрушена», — сказал глава внешнеполитического ведомства в интервью радиостанции LBC.

15 апреля Кулеба допустил возможность защиты части территорий страны польскими зенитно-ракетными комплексами (ЗРК) Patriot. Также министр признался, что «за закрытыми дверями» просит западных партнеров предоставить Киеву ЗРК Patriot в аренду, однако схему пока не одобрили.

До этого президент Украины Владимир Зеленский потребовал, чтобы Украине передали четверть всех ЗРК Patriot в мире.

Ранее минобороны ФРГ пообещало отправить Украине еще одну систему ПВО Patriot.

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