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В Сербии заявили еще об одном «гвозде в крышку гроба» международного права

Экс-министр обороны Сербии Вучевич назвал приглашение Косово в ПАСЕ лицемерием

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Алексей Витвицкий/РИА Новости

Бывший министр обороны Сербии Милош Вучевич оценил приглашение Косово в Совет Европы. Об этом сообщает издание «Политика».

По его мнению, происходившее накануне в Страсбурге — это продолжение «фестиваля лицемерия и еще один гвоздь в гроб» международного публичного права и всех стандартов, которые должны были соблюдаться.

Вучевич добавил, что сербская сторона планирует оспаривать решение о приглашении Косово в Совет Европы с помощью «аргументов, фактов, права, морали и веры в себя».

До этого оппозиционная партия Греции «Греческое решение» обрушилась с критикой на правительство страны из-за одобрения вступления непризнанного Косово в Совет Европы, поддержка Грецией такого шага стала предательством Сербии, Кипра и самой Греции, считают в партии.

Накануне Комитет ПАСЕ (Парламентской ассамблеи Совета Европы) по вопросам политики и демократии одобрил вступление Республики Косово в Совет Европы.

Решение было принято на основе доклада гречанки Доры Бакояннис после принятия властями Косово решения по выполнению «обширного списка обязательств».

Ранее Вучич прокомментировал возможность насильственной смены власти в Сербии.

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