Оппозиция Грузии анонсировала масштабный митинг

Грузинская оппозиция обещает провести масштабный митинг вечером 17 апреля против принятия закона об иноагентах. Об этом сообщает агентство «Sputnik.Грузия».

«У парламента Грузии продолжается акция протеста, оппозиция обещает провести масштабный митинг сегодня вечером (17 апреля. – прим. ред.)», — говорится в сообщении агентства.

До этого сообщалось, что грузинский парламент в первом чтении одобрил законопроект об иноагентах, за соответствующее решение высказались 83 депутата, против – 0.

Закон обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и средства массовой информации регистрироваться в специальном реестре, а также подавать ежегодные декларации.

Чтобы закон вступил в силу, депутаты должны рассмотреть и принять его еще в двух чтениях. Только после принятия в трех чтениях проект будет отправлен на подпись президенту Грузии. Отмечается, что в ходе голосования 17 апреля оппозиции в парламенте не было: она покинула зал заседаний.

На этом фоне президент Грузии Саломе Зурабишвили проводит экстренную встречу с послами стран ЕС, Соединенных Штатов и Великобритании в связи с ситуацией в стране.

Ранее Саакашвили призвал к протестам по всей Грузии из-за закона об иноагентах.