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Фицо предупредил, что Россия никогда не отдаст Крым и Донбасс

Премьер Словакии Фицо: Крым и Донбасс навсегда останутся в составе России

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IMAGO/ALEX HALADA/Global Look Press

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, выступая перед парламентом, заявил, что Крым и Донбасс навсегда останутся в составе России. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, с точки зрения международного права, каждый признает территориальную целостность государств, суверенитет и неприкосновенность границ, однако все это относится к «теории международного права».

«Я, однако, говорю, что россияне никогда не вернут Крым, россияне никогда не уйдут из Донбасса и Луганска», — подчеркнул Фицо.

Премьер Словакии также спрогнозировал победу России в конфликте на Украине, заметив, что достижение мира дорого обойдется сторонам конфликта.

До этого он заявил, что Украина может высказать желание о вступлении в Североатлантический альянс, однако Братислава не намерена ратифицировать документы о ее принятии в НАТО, поскольку Словакия заинтересована в нейтральном статусе страны.

Ранее немецкий политик призвала Киев к переговорам с Россией.

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