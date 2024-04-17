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В ВСУ не верят словам Запада о поддержке Украины «сколько потребуется»

Politico: солдаты ВСУ не верят обещаниям Запада о поддержке Украины

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Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/Reuters

Украинские военные не верят обещаниям Запада о «поддержке Украины столько, сколько потребуется» на фоне сложной ситуации для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте с боеприпасами и личным составом. Об этом пишет Politico со ссылкой на украинских военнослужащих.

«Просто спросите украинского солдата, верит ли он по-прежнему, что Запад будет поддерживать Киев «столько, сколько потребуется». Это обещание звучит пустым, поскольку прошло четыре недели с тех пор, как артиллерийское подразделение в последний раз выстрелило снаряд, пожаловался один военнослужащий с передовой», — говорится в сообщении издания.

Газета также отмечает у солдат ВСУ «опасную нехватку боевого духа». А в тылу можно наблюдать «картину скатывания страны к катастрофе» на фоне массового оттока не желающих попасть в ВСУ граждан за границу.

До этого экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) массово сдаются в плен российским войскам на поле боя, этому есть множество доказательств, причина такому развитию событий – катастрофическое положение ВСУ на фронте.

Ранее Россия призвала Запад отказаться от идеи поражения Москвы.

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