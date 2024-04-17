Венгрия создаст альянс с Центральной Америкой

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт стремится создать союз с Панамой, а также другими странами Центральной Америки, с целью противостоять разделению мира на противоборствующие блоки. Об этом говорится в сообщении издания Daily News Hungrary, которое ссылается на главу венгерского внешнеполитического ведомства.

«Панама и Венгрия совместно выступают за мир и поддерживают свободную и справедливую глобальную торговлю… Мы решили сформировать альянс… чтобы противодействовать возникновению блоков в мире и расширять связи», — подчеркнул Сийярто.

До этого глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что Будапешт опасается вовлечения стран НАТО в украинский конфликт, альянс готовится к соответствующему развитию событий.

Гуйяш добавил, что альянс на данный момент пока не является непосредственным участником конфликта, однако «готовится к практическому участию в войне». С этой целью НАТО создает фонд в размере $100 млрд для осуществления военной и финансовой помощи Киеву, а также для обучения солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее в Венгрии предрекли, что Украину не пригласят в НАТО.