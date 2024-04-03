Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Венгрии предрекли, что Украину не пригласят в НАТО

Сийярто счел очевидным, что Украину не пригласят в НАТО на саммите в Вашингтоне

close
100%
Global Look Press

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал очевидным факт, что Украину не пригласят в НАТО на летнем саммите блока в Вашингтоне. Об этом сообщает РИА Новости.

«<…> Очевидно, что на саммите в Вашингтоне Украину по-прежнему не пригласят в НАТО», — сказал он.

Сийярто обратил внимание, что Североатлантический альянс хочет увеличить координационную роль в поставках оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ) и в подготовке солдат. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Венгрия ни в какой форме не хочет и не будет участвовать в этом процессе. Он обратил внимание, что подобные действия скорее носят заместительный характер, они «опасные и очень дорогие».

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал сделать обязательной помощь ВСУ от стран альянса. Он добавил, что западным партнерам Украины необходимо в большей степени полагаться не на краткосрочную помощь Киеву в конфликте, а на долгосрочную.

Ранее в Венгрии обвинили Евросоюз в шантаже других стран.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами