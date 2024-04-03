В Венгрии предрекли, что Украину не пригласят в НАТО

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал очевидным факт, что Украину не пригласят в НАТО на летнем саммите блока в Вашингтоне. Об этом сообщает РИА Новости.

«<…> Очевидно, что на саммите в Вашингтоне Украину по-прежнему не пригласят в НАТО», — сказал он.

Сийярто обратил внимание, что Североатлантический альянс хочет увеличить координационную роль в поставках оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ) и в подготовке солдат. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Венгрия ни в какой форме не хочет и не будет участвовать в этом процессе. Он обратил внимание, что подобные действия скорее носят заместительный характер, они «опасные и очень дорогие».

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал сделать обязательной помощь ВСУ от стран альянса. Он добавил, что западным партнерам Украины необходимо в большей степени полагаться не на краткосрочную помощь Киеву в конфликте, а на долгосрочную.

Ранее в Венгрии обвинили Евросоюз в шантаже других стран.