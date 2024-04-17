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Немецкий политик призвала Киев к переговорам с Россией

Депутат бундестага Вагенкнехт призвала к переговорам по Украине как можно скорее

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Reuters

Депутат бундестага Сара Вагенкнехт заявила, что Украине следует начать переговоры о заключении мира с Россией как можно скорее, так как положение Киева с каждым днем ухудшается. Своим мнением она поделилась в эфире телеканала Das Erste.

«Я уже целый год призываю к этому [прекращению конфликта], и тогда переговорная позиция у Украины была намного лучше. Чем дольше длится конфликт, тем хуже будет ситуация [на Украине]», — заявила Вагенкнехт.

С точки зрения парламентария, требования Владимира Зеленского по мирному урегулированию конфликта нереалистичны. В качестве примера она привела желание Украины вернуть Крым, что совершенно абсурдно.

Вагенкнехт также отметила, что поставки Киеву оружия со стороны Запада не помогут завершить конфликт победой ВСУ, а лишь усугубляют ситуацию.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что без поддержки со стороны Соединенных Штатов у Киева не будет шансов на победу в конфликте с Россией. Зеленский признал острую нехватку боеприпасов у Вооруженных сил Украины (ВСУ) без поддержки Вашингтона.

Ранее Кнайсль не увидела смысла в саммите по Украине в Швейцарии.

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