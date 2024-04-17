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Медведев увидел за митингами в Грузии «опытную голливудскую руку»

Медведев увидел голливудскую руку за акциями против закона Грузии об иноагентах

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Председатель Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев считает, что за митингами против законопроекта об иноагентах в Грузии стоят США. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Тот, кто назовет подобные акции стихийными протестами, пусть первый бросит камень в собственное зеркало. За всеми этими митингами видна опытная и хорошо знакомая голливудская рука», — написал он.

Он обратил внимание, что «протестующим» не нравится в законе «О прозрачности иностранного влияния» то, что это «российская идея», а не западная инициатива.

В ночь на 16 апреля в Тбилиси прошла масштабная акция протеста против принятия законопроекта об иноагентах. Ее участники попытались прорвать кордон полиции. 14 участников акции задержаны, пострадал сотрудник полиции. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Глава Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к президенту Франции Эммануэлю Макрону и председателю Евросовета Шарлю Мишелю с просьбой включить в повестку дня предстоящего заседания Евросовета вопрос о ситуации в Грузии, связанной с законопроектом об иноагентах и митингами.

Голосование по законопроекту об иноагентах в Грузии перенесено на 17 апреля.

Ранее Зурабишвили обвинила власти в провокации.

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