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В Европе напряглись из-за поддержки Израиля в противовес Украине

FT: в Европе растет напряжение на фоне помощи Израилю в противовес Украине

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РИА «Новости»

В Европе растет напряжение из-за поддержки Израиля в противовес Украине. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на неназванного европейского чиновника.

По его словам, публичная линия Европы сводится к тому, что Израиль имеет право защищать себя, однако вместе с этим растет напряжение по из-за поддержки еврейского государства в противовес Украине.

До этого президент Украины Владимир Зеленский призвал западных политиков защищать Украину не менее яростно, чем Израиль во время атаки Ирана.

«Защитив Израиль, свободный мир продемонстрировал, что именно такое единение <…> эффективно», — отметил Зеленский.

Он обратил внимание, что решительные действия союзников предотвратили террор и потери инфраструктуры, заставив «агрессора остыть».

Зеленский попросил использовать аналогичную тактику и в украинском вопросе. Он напомнил, что Израиль, так же как и Украина, не входит в НАТО, поэтому для защиты не требуется активация пятой статьи Устава Североатлантического альянса, достаточно «только политической воли».

Ранее в США объяснили, почему защищают Израиль, но не Украину.

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