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Стало известно отношение граждан Молдавии к России

Почти половина граждан Молдавии считают Россию угрозой безопасности страны

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РИА Новости

Почти половина опрошенных граждан Молдавии видят в России угрозу для безопасности страны. Это следует из опроса общественного мнения, проведенного CBS Research по заказу WatchDog.MD, пишет портал NewsMaker.

Согласно опросу, 48,1% опрошенных видят в России угрозу для безопасности Молдавии. 43,9% респондентов придерживаются обратной точки зрения. Еще 8% участников исследования затруднились с ответом.

До этого сообщалось, что большинство граждан Молдавии проголосовали за вступление в Европейский союз (ЕС), если бы соответствующий вопрос был вынесен на референдум. Как следует из исследования, в случае проведения референдума о вступлении в ЕС более 56% опрошенных проголосовали бы за такое развитие событий. 25% респондентов проголосовали бы против.

Ранее стало известно о новом плацдарме Запада против России.

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