Страны Запада могут использовать Молдавию как плацдарм против России на фоне неудачи Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте. Об этом пишет экс-помощник замглавы минобороны США Стивен Брайен в статье для газета Asia Times.

«В маленькой Молдавии, возможно, назревают большие неприятности, и она начинает выглядеть как плацдарм для действий Европейского союза в случае победы России на Украине», — подчеркивается в сообщении издания.

Отмечается, что на данный момент нет ясности, будет ли соответствующий план успешным для Запада, поскольку «страна расколота на проевропейские и пророссийские элементы».

Автор статьи напоминает, что американские войска уже находятся в Молдавии «вместе с румынами, якобы для участия в военных учениях под названием JCET 2024». Учения проходят с 1 по 19 апреля.

До этого депутат молдавского парламента, представляющий Гагаузскую автономию, Александр Суходольский заявил, что политическая борьба между Россией и Молдавией перешла в максимальную фазу.

Ранее Санду призвала парламент Молдавии инициировать референдум о вступлении в ЕС.