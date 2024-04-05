Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о новом плацдарме Запада против России

AT: Запад может использовать Молдавию в качестве плацдарма против России

close
100%
Евгений Одиноков/РИА Новости

Страны Запада могут использовать Молдавию как плацдарм против России на фоне неудачи Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте. Об этом пишет экс-помощник замглавы минобороны США Стивен Брайен в статье для газета Asia Times.

«В маленькой Молдавии, возможно, назревают большие неприятности, и она начинает выглядеть как плацдарм для действий Европейского союза в случае победы России на Украине», — подчеркивается в сообщении издания.

Отмечается, что на данный момент нет ясности, будет ли соответствующий план успешным для Запада, поскольку «страна расколота на проевропейские и пророссийские элементы».

Автор статьи напоминает, что американские войска уже находятся в Молдавии «вместе с румынами, якобы для участия в военных учениях под названием JCET 2024». Учения проходят с 1 по 19 апреля.

До этого депутат молдавского парламента, представляющий Гагаузскую автономию, Александр Суходольский заявил, что политическая борьба между Россией и Молдавией перешла в максимальную фазу.

Ранее Санду призвала парламент Молдавии инициировать референдум о вступлении в ЕС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами