Бывший аналитик ЦРУ США Рэй Макговерн заявил, что российский президент Владимир Путин ясно дал понять, что Москва никогда не отказывалась от переговоров о завершении конфликта на Украине. Об этом сообщает YouTube-канал Dialogue Works.

Макговерн отметил, что несмотря на то, что российские войска занимают территорию за территорией, Путин не раз заявлял о готовности к переговорам. Аналитик подчеркнул, что в России постоянно говорят от том, что готовы переговорам, но не на основе предложенной более года назад президентом Украины Владимиром Зеленским «нелепой формуле». Макговерн назвал такую реакцию россиян на предложения Зеленского совершенно обоснованной.

До этого президент Украины Владимир Зеленский подтвердил нежелание вести переговоры с Россией.

12 апреля канцлер ФРГ Шольц назвал условие для переговоров с Путиным.

Ранее Лукашенко рассказал об отношении Путина к украинцам.