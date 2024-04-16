Путин поговорил по телефону с президентом Ирана Раиси

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, сообщил Кремль.

Уточняется, что Раиси позвонил Путину.

Стороны обсудили обстановку на Ближнем Востоке после удара Израиля по иранскому консульству в Дамаске и ответных мер со стороны Тегерана. Раиси заявил, что действия Ирана были вынужденными и носили ограниченный характер. «При этом он [Раиси] подчеркнул незаинтересованность Тегерана в дальнейшей эскалации напряженности», — сообщает пресс-служба Кремля.

Путин выразил надежду, что все стороны проявят разумную сдержанность и не допустят эскалации.

Стороны также высказали обоюдный настрой на дальнейшее развитие сотрудничества.

«При обмене мнениями по актуальным вопросам российско-иранских отношений высказан обоюдный настрой на дальнейшее поступательное развитие двустороннего сотрудничества в различных областях, включая реализацию взаимовыгодных инфраструктурных проектов», — говорится в сообщении.

Кроме того, Путин поздравил Раиси и всех мусульман Ирана с окончанием Рамадана и праздником Ураза-байрам, который в этом году отмечался 10 апреля.

В декабре прошлого года Путин и Раиси провели встречу в Кремле, — она длилась около пяти часов. Тогда российский лидер подчеркнул, что «у нас [с Ираном] отношения развиваются очень хорошо».

Израиль в ночь на 14 апреля подвергся первой за время своего существования крупной атаке со стороны Ирана — это стало ответом на уничтожение здания иранского консульства в Сирии 1 апреля. Атака длилась около пяти часов. В Израиле заявили, что сбили 99% выпущенных в его сторону ракет и дронов.

При этом иранская сторона сообщила о поражении ряда военных целей на территории еврейского государства. «Газета.Ru» вела прямую трансляцию событий.

Ранее сообщалось, что Израиль попросил более 30 стран ввести санкции против Ирана.