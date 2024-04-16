Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США назвали помощь Израилю «библейским наставлением»

Спикер Джонсон назвал помощь Израилю библейским наставлением

close
100%
Elizabeth Frantz/Reuters

Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что помощь и поддержка Израиля со стороны Вашингтона является библейским наставлением для американского народа. Его слова передает Fox News.

«Это наша роль. Это также наше библейское наставление», — подчеркнул Джонсон.

По его словам, поддержка Израиля представляет «вопрос веры». Он также добавил, что «Бог благословит ту нацию, которая помогает Израилю».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разделение пакета помощи Украине и Израилю в конгрессе США продемонстрирует безразличие к судьбе украинцев и станет проявлением «чистой политики».

До этого Джонсон на фоне удара Ирана по территории Израиля заявил, что Соединенные Штаты приложат необходимые усилия, чтобы добиться принятия законопроекта о выделении помощи Украине и еврейскому государству.

Ранее Болтон призвал Израиль лишить Иран ядерного оружия.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами