В США назвали помощь Израилю «библейским наставлением»

Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что помощь и поддержка Израиля со стороны Вашингтона является библейским наставлением для американского народа. Его слова передает Fox News.

«Это наша роль. Это также наше библейское наставление», — подчеркнул Джонсон.

По его словам, поддержка Израиля представляет «вопрос веры». Он также добавил, что «Бог благословит ту нацию, которая помогает Израилю».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разделение пакета помощи Украине и Израилю в конгрессе США продемонстрирует безразличие к судьбе украинцев и станет проявлением «чистой политики».

До этого Джонсон на фоне удара Ирана по территории Израиля заявил, что Соединенные Штаты приложат необходимые усилия, чтобы добиться принятия законопроекта о выделении помощи Украине и еврейскому государству.

Ранее Болтон призвал Израиль лишить Иран ядерного оружия.