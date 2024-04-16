Эксперт: нельзя верить словам Кэмерона и Кирби о нежелании сбивать ракеты ВС РФ

Военный обозреватель Виктор Баранец в беседе с «Ридусом» прокомментировал слова главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о том, что страны НАТО не будут сбивать ракеты и беспилотники над Украиной так же, как они делали это во время атаки Ирана на Израиль. С аналогичным заявлением выступил и координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

По мнению эксперта, все эти заявления западных чиновников — не более, чем блеф.

«Я расцениваю это как блеф, как хитрую игру для того, чтобы усыпить российских командиров. Они уже по самые ноздри погружены в украинский конфликт. А сейчас просто играют с нами в подкидного дурака, чтобы мы потеряли бдительность», — считает Баранец.

Он добавил, что мирные заявления представителей стран Североатлантического альянса лучше просто игнорировать.

Как отметил Кэмерон, Великобритания не оказывает Украине прямую поддержку по борьбе с беспилотными летательными аппаратами из-за риска эскалации конфликта. По его словам, вмешательство Лондона в данном контексте может привести к широкомасштабной войне в Европе, другими словами это будет прямое вступление войск НАТО в бой с силами РФ.

Кирби позднее заявил, что конфликт на Украине отличается от ситуации вокруг Израиля и не предполагает непосредственного участия США в отражении воздушных атак.

Ранее в США допустили возможность раздельной помощи Украине и Израилю.