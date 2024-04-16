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Армения обвинила Азербайджан в этнических чистках в Нагорном Карабахе

Киракосян: Азербайджан усиливает этническую чистку в Нагорном Карабахе

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РИА Новости

Азербайджан не сделал ничего для обеспечения безопасного возвращения армян в Нагорный Карабах и лишь продолжает усиливать этническую чистку в регионе, заявил представитель Армении по международно-юридическим вопросам Егише Киракосян. Об этом пишет РИА Новости.

Киракосян напомнил, что Международный суд Организации Объединенных Наций в своем постановлении от 17 ноября 2023 года призывал Азербайджан «обеспечить, чтобы лица, покинувшие Нагорный Карабах после 19 сентября 2023 года и желающие вернуться, могли сделать это безопасным и беспрепятственным образом». По словам представителя Армении, азербайджанские власти не сделали ничего в этом направлении.

Более того, Баку осуществляет этническую чистку региона и усиливает ее, стирая все следы присутствия армян, отметил Киракосян. Речь идет, в том числе, о культурном и религиозном наследии, уточнил он.

В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением конфликта, начавшегося в 1988 году. По завершении вооруженного противостояния Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы перешли под контроль Азербайджана.

Ранее стало известно, что Азербайджан привлечет российских миротворцев к разминированию Карабаха.

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