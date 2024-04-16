Уходящий с поста главы МИД Латвии Кариньш извинился за скандал с частными самолетами

Бывший премьер-министр Латвии и уходящий в отставку глава МИД страны Кришьянис Кариньш извинился за практику экономически невыгодной аренды частных самолетов для рабочих нужд. Его слова приводит Baltnews.

«Я могу искренне извиниться, но я делал только то, что считал лучшим для нашей страны», – сказал политик.

Ранее президент Латвии Эдгар Ринкевичс обвинил экс-премьера, министра иностранных дел республики Кришьяниса Кариньша в экономически невыгодных полетах на частных самолетах.

«Ни с точки зрения коммуникации, ни с точки зрения оценки полетов мы не можем сказать, что это было правильно», — отметил Ринкевичс.

До этого генеральная прокуратура Латвии инициировала проверку с связи с практикой аренды частных самолетов для рабочих нужд экс-премьера страны и действующего главы внешнеполитического ведомства Кришьяниса Кариньша.

В связи с этим он подал заявление об отставке.

Ранее главу ЕК фон дер Ляйен раскритиковали за использование частных самолетов.