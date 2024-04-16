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Премьер Словакии резко высказался о принятии Украины в НАТО

Фицо: Словакия не будет ратифицировать документы о принятии Украины в НАТО

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IMAGO/Christian Spicker/Global Look Press

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Украина может высказать желание о вступлении в Североатлантический альянс, однако Братислава не намерена ратифицировать документы о ее принятии в НАТО, поскольку Словакия заинтересована в нейтральном статусе страны. Своим мнением Фицо поделился на пресс-конференции, его слова приводит ТАСС.

«Это будет их свободно принятое решение (о намерении вступить в НАТО. – прим. ред.). Мы говорим, что не будем ратифицировать (соответствующие документы о принятии Украины в альянс. – прим. ред.) в парламенте, так как Словакия нуждается в нейтральной Украине», — подчеркнул Фицо.

Он добавил, что членство Украины в НАТО ставит под угрозу интересы Словакии, этим обусловлена позиция Братиславы по вопросу об интеграции Киева в военно-политический блок.

При этом Словакия, отметил премьер, поддерживает идею членства Украины в ЕС. Фицо подчеркнул, что Братислава выступает за начало переговорного процесса по этому вопросу в ближайшее время.

До этого американский профессор Джон Миршаймер заявил, что принятое в 2008 году решение о приглашении Украины в НАТО привело к катастрофическим последствиям, которые будут ощущаться в мире еще долго.

Ранее сообщалось, что Польша и США увеличат численность войск на границе с Украиной.

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