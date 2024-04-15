Польша и США увеличат численность войск на границе с Украиной

Численность войск Польши и США на границе с Украиной будет увеличена. Об этом заявил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, передает РИА Новости.

Военных дислоцируют в городе Жешув. Косиняк-Камыш назвал «инвестицию в безопасность» одной из наиважнейших инвестиций польского правительства. В этом городе находится хаб для поставок на Украину оружия и гуманитарной помощи из стран Европейского союза и США.

«И далее в Жешуве будут присутствовать солдаты – и польские, и американские. Это необычайно важная точка на карте и Польши, и всего мира», — сказал министр.

Таким образом Польша будет вкладывать деньги в укрепление восточного фланга НАТО, добавил Косиняк-Камыш.

На прошлой неделе сообщалось, что Польша и ее союзники подняли в воздух самолеты из-за якобы активности дальней авиации России. Произошло это в юго-восточной части польского государства.

В марте начальник Генерального штаба Вооруженных сил Польши генерал Веслав Кукула заявлял, что Россия якобы готовится к военному конфликту с НАТО, осознавая, что это «оборонительный альянс».

Ранее стало известно, что США поставят Польше ракеты, угрожающие России.