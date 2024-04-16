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Шольц заявил о недопустимости шантажа ядерным оружием

Канцлер ФРГ Шольц: нельзя даже угрожать использованием ядерного оружия

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Reuters

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил о недопустимости угроз использования ядерного оружия. Об этом говорится в опубликованной стенограмме совместной с Си Цзиньпином пресс-конференции.

По его словам, «совершенно очевидно», и оба лидера дали это понять на последней встрече в Пекине, что «недопустимы даже угрозы применения ядерного оружия».

Канцлер Германии прибыл в Китай 14 апреля. Шольц заявил, что в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином он обратится с призывом не оказывать помощи России в военной сфере в контексте конфликта на Украине.

Визит стал вторым для Шольца в ранге главы немецкого правительства и первым визитом западного лидера в Китай в 2024 году.

До этого шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что Соединенные Штаты не видят признаков того, что ВС РФ приняли решение о применения ядерного оружия в зоне спецоперации на Украине. Он подчеркнул, что решение о применении оружия массового поражения принимает лично российский президент Владимир Путин, но на сегодняшний день нет ничего, что заставило бы поверить, что лидер России примет такое решение.

Ранее Шольц заявил, что никогда не употреблял марихуану.

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