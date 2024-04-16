Намерение Франции пригласить Россию на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии 6 июня является плохой новостью для украинского лидера Владимира Зеленского, при этом президент Франции Эммануэль Макрон может пойти на поводу у стран НАТО и Украины, которые окажут давление на французского президента в связи с приглашением. Об этом заявил глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«Давайте уважать историю и погибших! Это (приглашение России. – прим. ред.) не понравится Зеленскому и сторонникам НАТО, которые будут пытаться оказать давление на Макрона. Поддастся ли он? Вполне вероятно!», - подчеркнул Филиппо.

До этого французское радио Europe1 сообщало, что Франция направит России приглашение на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии.

Ранее во Франции сочли чепухой готовность половины жителей страны воевать за Украину.