Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Французский политик рассказал о плохой новости для Зеленского

Филиппо считает приглашение РФ в Нормандию плохой новостью для Зеленского

close
100%
Reuters

Намерение Франции пригласить Россию на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии 6 июня является плохой новостью для украинского лидера Владимира Зеленского, при этом президент Франции Эммануэль Макрон может пойти на поводу у стран НАТО и Украины, которые окажут давление на французского президента в связи с приглашением. Об этом заявил глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«Давайте уважать историю и погибших! Это (приглашение России. – прим. ред.) не понравится Зеленскому и сторонникам НАТО, которые будут пытаться оказать давление на Макрона. Поддастся ли он? Вполне вероятно!», - подчеркнул Филиппо.

До этого французское радио Europe1 сообщало, что Франция направит России приглашение на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии.

Ранее во Франции сочли чепухой готовность половины жителей страны воевать за Украину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами