В Казахстане отменят крупные мероприятия из-за паводка. Соответствующее поручение дал президент страны Касым-Жомарт Токаев, об этом пишет ТАСС со ссылкой на администрацию казахстанского лидера.

«Я отменил крупный международный форум, чтобы сэкономить средства. Мы сократим расходы Всемирных игр кочевников. Отменить такое мероприятие уже невозможно, но бюджет будет значительно сокращен», — сказал Токаев.

Он добавил, что государство также сократит расходы на участие Казахстана во Всемирной выставке в Японии. Глава страны также призвал власти в целом отказаться от проведения имиджевых и других крупных мероприятий.

При этом президент республики отметил, что вода постепенно начинает уходить. Он заявил, что ближайшие 10 дней, вероятно, будут самыми тяжелыми, однако власти страны уже принимают меры для ликвидации последствий наводнения.

9 апреля президент России Владимир Путин в рамках телефонного разговора с Токаевым обсудил паводки в приграничных регионах двух государств. Стороны договорились активнее сотрудничать в области устранения затоплений, вести совместный мониторинг и прогнозирование обстановки, совместно реагировать на вызовы.

Ранее министерство водных ресурсов и ирригации Казахстана отвергло претензии насчет ситуации с паводками в России.