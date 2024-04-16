Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США рассказали, что может послужить началом мировой войны

Сакс: прямое участие Запада в украинском конфликте чревато мировой войной

close
100%
Baderkhan Ahmad/AP

Американский миллиардер Дэвид Сакс заявил, что прямое участие стран Запада в украинском конфликте означало бы вступление мира в мировую войну. Своим мнением он поделился в комментариях в соцсети X (бывшая Twitter) под постом американского бизнесмена Билла Экмана.

Экман заявил, что, по его мнению, мир «стал бы безопасным» в случае, если бы страны Запада защищали небо над Украиной.

«Если вы имеете в виду бесполетную зону, то это значит сбивать российские самолеты, и мир уже вступил бы в третью мировую войну», — подчеркнул миллиардер в ответ на пост.

До этого Сакс в соцсети Х припомнил лидеру республиканцев в сенате США Митчу Макконнеллу его слова об ослаблении Китая и России через помощь Украине. Осенью прошлого года Макконнелл заявил, что поддержка Киева помогает ослаблять Москву и тем самым сдерживать Пекин.

Ранее американский миллиардер заявил, что Запад хочет «вечного» конфликта на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами