В США рассказали, что может послужить началом мировой войны

Американский миллиардер Дэвид Сакс заявил, что прямое участие стран Запада в украинском конфликте означало бы вступление мира в мировую войну. Своим мнением он поделился в комментариях в соцсети X (бывшая Twitter) под постом американского бизнесмена Билла Экмана.

Экман заявил, что, по его мнению, мир «стал бы безопасным» в случае, если бы страны Запада защищали небо над Украиной.

«Если вы имеете в виду бесполетную зону, то это значит сбивать российские самолеты, и мир уже вступил бы в третью мировую войну», — подчеркнул миллиардер в ответ на пост.

До этого Сакс в соцсети Х припомнил лидеру республиканцев в сенате США Митчу Макконнеллу его слова об ослаблении Китая и России через помощь Украине. Осенью прошлого года Макконнелл заявил, что поддержка Киева помогает ослаблять Москву и тем самым сдерживать Пекин.

Ранее американский миллиардер заявил, что Запад хочет «вечного» конфликта на Украине.