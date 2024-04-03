Американский миллиардер заявил, что Запад хочет «вечного» конфликта на Украине

Целью Западных стран, использующих Украину против России, является «бесконечный» конфликт в регионе. Об этом сообщил американский миллиардер и предприниматель Дэвид Сакс на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«Целью является бесконечный конфликт», — подчеркнул он.

Доказывая утверждение, Сакс привел в пример работу американских законодателей над планом по поставкам финансовой и военной помощи Украине на случай смены администрации в Белом доме. В частности, военное содействие Украины со стороны Запада может попасть под юрисдикцию НАТО вместо Пентагона.

«Это значит, что оно (оружие. — Прим. ред.) будет поставляться даже в случае, если следующий президент США захочет остановить это», — подытожил миллиардер.

До этого сообщалось, что генсек НАТО Йенс Столтенберг предложит на предстоящем саммите альянса в США передать под контроль НАТО управление контактной группой по военному содействию Киеву, которой сейчас управляет Пентагон.

В материале Bloomberg отмечалось, что передача руководства этой группы Верховному главнокомандующему Объединенными вооруженными силами альянса в Европе Кристоферу Каволи защитит контактную группу от любых политических изменений после ноябрьских выборов президента США.

Ранее американский профессор заявил, что НАТО необходимо разорвать отношения с Украиной.