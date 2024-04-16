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Новый секретарь СНБО Украины высказался о передаче России территорий

Секретарь СНБО Украины Литвиненко: передача РФ территорий – предательство

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Global Look Press

Новый секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Литвиненко утверждает, что передача России территорий ради достижения договоренностей с Москвой стала бы «жестоким предательством» по отношению к стране. Своим мнением он поделился в интервью британской газете Economist.

«По его словам, передача территорий России в обмен на мир была бы «жестоким предательством» по отношению к украинцам», — говорится в публикации.

Литвиненко добавил, что в случае заключения соглашения с Россией, она «перегруппируется, перевооружится и попытается добиться большего через два-три года», пишет газета.

В конце марта, президент Украины Владимир Зеленский уволил секретаря Совета по национальной безопасности Украины Алексея Данилова с должности. Согласно указу, опубликованному на сайте офиса украинского лидера, на его место назначили главу Службы внешней разведки страны Александра Литвиненко.

Ранее Зеленский высказался о будущем уволенного с поста секретаря СНБО Данилова.

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