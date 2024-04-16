Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Шольц и Нехаммер обрушились с резкой критикой на Борреля из-за его слов об Израиле

Politico: Шольц и Нехаммер раскритиковали Борреля из-за его высказываний об Израиле

close
100%
Anushree Fadnavis/Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и глава австрийского кабмина Карл Нехаммер резко раскритиковали главу евродипломатии Жозепа Борреля за позицию по палестино-израильскому конфликту, Шольц и Нехаммер считают, что заявления Борреля направлены против Израиля. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«По словам двух чиновников, проинформированных об обмене информацией, во время встречи лидеров ЕС в марте канцлер Германии Олаф Шольц и его австрийский коллега Карл Нехаммер выступили против Жозепа Борреля в связи с его многомесячной откровенной критикой Израиля», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что «послание» Шольца и Нехаммера Боррелю в частной беседе сводилось к тому, что последний «не говорит от имени Германии и Австрии».

Как отмечает издание, упрек со стороны лидеров в адрес главного дипломата ЕС был «весьма необычен», поскольку роль Борреля заключается в том, чтобы представлять Европейский Союз, когда дело касается вопросов внешней политики и политики безопасности. «Один из чиновников сказал, что формулировка была «резкой» и состоялась в присутствии других европейских лидеров», — добавляет газета.

До этого Боррель сообщал, что происходящее в секторе Газа на фоне обострения палестино-израильского конфликта является резней.

Ранее ХАМАС рассказал, каким видит соглашение с Израилем.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами