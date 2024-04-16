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Боррель заявил, что ЕС заранее знал об ударе Ирана по Израилю

Боррель: в ЕС заранее знали об ответном ударе Ирана по Израилю

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Mohamed Azakir/Reuters

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что в ЕС знали заблаговременно об ответном ударе Ирана по Израилю после обстрела израильской армией иранского консульства в Дамаске. Об этом он сообщил в интервью Le Monde.

«Нас предупредили за несколько дней до (ответной атаки Ирана. — прим. ред.)», — отметил Боррель. При этом он не уточнил, откуда именно получил соответствующую информацию.

По словам главы евродипломатии, политическая цель ЕС состоит в том, чтобы избежать эскалацию конфликта на Ближнем Востоке. «Это похоже на игру в шахматы, где каждый продвигает свои пешки», — сказал Боррель.

Он также добавил, что в начале апреля представители ЕС донесли до сведения Тегерана после нападения на консульство в Дамаске, что ни одна страна в регионе не заинтересована в расширении военного конфликта, «потому что это означало бы, что война будет продолжаться».

До этого заместитель министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани заявлял, что Иран ответит в течение нескольких секунд, если Израиль попытается напасть на исламскую республику, и этот ответ будет намного сильнее предыдущего.

В ночь на 14 апреля Иран атаковал Израиль в ответ на израильский удар по консульству Ирана в сирийском Дамаске 1 апреля. Израильские власти готовились к масштабному нападению со стороны Тегерана. За пятичасовую атаку исламская республика выпустила в направлении Израиля 185 беспилотников, 30 крылатых ракет и 120 баллистических ракет, сообщал спикер ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

Ранее в Британии призвали Израиль отказаться от ответного удара по Ирану.

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